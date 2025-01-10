І пліснява, і конденсат зникнуть: ось яка має бути температура у кімнаті

Пліснява та конденсат – це дві неприємності, з якими доводиться зіштовхуватися у вогку, холодну пору року. Та виправити ситуацію простіше, ніж ви уявляли.

Якщо ви відчуваєте, що ваші рахунки за опалення та електроенергію як ніколи високі, а в кімнаті з'являється цвіль і конденсат, це може бути сигналом, що час відрегулювати температуру в оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Опалення дому взимку має дуже важливе значення – і не тільки для того, аби зберігати тепло у квартирі, але й для того, аби уникнути цвілі та конденсату. І для багатьох людей це не таке просте завдання.

Яка має бути температура у квартирі?

Ідеальний спосіб знизити рахунки за опалення та водночас уникнути цвілі й конденсату – це зрозуміти, яка має бути температура на термостаті. І, на диво, вона значно нижча, ніж здогадується більшість людей.

Для того, аби цвіль не проникла до вашої оселі, в домі має бути принаймні 14 градусів – і трохи більше у кімнатах, викладених плиткою. А ось якщо опустити температуру нижче цього рівня, можете запросити вогкість у дім, і вона вплине і на ваше здоров'я, і на появу грибка на стінах.



В домі варто тримати правильну температуру / Фото Pexels

Втім, вам навіть не потрібно тримати опалення ввімкненим цілий день, аби уникнути цвілі. Ви можете запрограмувати ваш котел так, би він запускався лише за необхідності, регулюючи бажану температуру. Таке розумне налаштування може призвести до значної економії ваших витрат на електрику.

Навіть помірне зниження на один градус може заощадити вам чимало грошей на рік. Втім, для того, щоб досягти ідеального балансу між комфортом та економією, експерти радять підтримувати температуру на позначці у 18 – 20 градусів.

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Також в квартирах обов'язково потрібно видалити повітря з батарей – вони уповільнюють нагрівання оселі та можуть завадити вашій економії. Ще одна порада від фахівців – не лінуйтеся протирати батареї, адже шар пилу може суттєво вплинути на рівень тепла, що вони випромінюють.