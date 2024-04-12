Яку заробітну плату просити на співбесіді: цікаві поради, які вам можуть знадобитися

Детальніше про цю ситуацію вирішила розповісти рекрутерка Анна Бодрухіна.

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За даними дослідження CareerBuilder, 73% кандидатів вважають пошук нової роботи одним із найбільш стресових періодів у житті. А коли ще й справа доходить до зарплати, тоді стає ще лячніше, однак не переживайте, вихід є: треба лише правильно підготуватися.

Не варто вагатися і довго думати, тому спробуйте визначити для себе та впевнено назвати ту саму цифру.

Визначте свій рівень

"Спробуйте дослідити, чим відрізняються рівні junior, middle, senoir або head та на якому рівні знаходитеся ви. Спеціалісти без великого досвіду дуже часто називають зарплату мідла, а спеціалісти з досвідом просять мінімум", – зазначила Анна Бодрухіна.

Тобто ви повинні відштовхуватися від своїх знань та досвіду та чітко розуміти на що ви заслуговуєте.



Поради, які допоможуть визначити зарплатню, на яку ви заслуговуєте / Фото Pexels

Дослідіть ринок праці

Відкриті джерела містять аналітику заробітних план на сьогодні. В Україні це сайти DOU, work.ua i robota.ua. Однак ви повинні враховувати, що дані відрізняються по регіонах, оскільки в Києві цифри будуть вищими.

Також подивіться вакансії з вказаною заробітною платою, яка підходить за вашим досвідом та навичками. Можете провести аналіз компанії, в які б ви хотіли потенційно потрапити та подивіться рівень зарплати, якщо він вказаний.

Зверніться до кар’єрних консультантів

Якщо у вас немає можливості дослідити ринок самостійно, тоді можете делегувати цю задачу кар’єрним консультантам. Вони зможуть поділитися перевіреною аналітикою, відштовхуючись від вашого профілю.

Вчіться новому

Ніщо так не заряджає на нові перемоги, як смачний coffee break із колегами. А з широким асортиментом Gemini кожна перерва буде ще цікавішою та продуктивнішою.

Щоб мати кращу зарплату, вивчайте нові технології, проходьте курси з підвищення кваліфікації, опановуйте нові знання. Це збільшить вашу ціну як спеціаліста на ринку праці.

Підготуйтеся до переговорів

Якщо ви реально дослідили та визначили очікувану зарплату, то підготуйтеся до того, що цю цифру доведеться обґрунтувати. Випишіть собі аргументи, уточніть деталі про бонуси та можливості кар’єрного зростання та не бійтеся відмовитися від пропозиції, якщо вона вас не влаштовує.