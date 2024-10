Скільки можна їсти арахісу на день: плюси та мінуси, які треба знати

Арахіс має певні плюси, які корисно впливають на організм людини, але й деякі мінуси, на які також потрібно звернути увагу. Арахіс багатий білком, здоровими жирами, вітамінами та мінералами, однак вживати занадто багато його не рекомендовано.

Загалом щодня можна вживати не більше 50 грамів арахісу на день, пише Eat this, not that. Ця порція забезпечить вас поживними речовинами. Більше вживати горіхів не дуже рекомендовано, оскільки він калорійний.

Зверніть увагу Названо 4 найкорисніші сири для людини: їх радять дієтологи

Арахіс є джерелом вітамінів та мінералів, включаючи вітамін Е, С, В6, магній, фтор, селен, кальцій та калій.

Які є переваги арахісу

Дієтологиня Дестіні Муді каже, що в арахісі міститься рослинний білок та амінокислоти, які сприяють відновленню та росту м’язів. Також в арахісі є багато мононенасичених і поліненасичених жирів, які корисні для здоров’я серця.

Більшість людей не отримують достатньо магнію, а арахіс здатен підвищити кількість цієї важливої поживної речовини. Магній підтримує здоров’я кісток, серцево-судинну функцію та здорову нервову систему.

Арахіс є досить ситним завдяки вмісту білка та клітковини, тож зменшує тягу до споживання їжі, контролюючи апетит. Клітковина підтримує здоровий мікробіом кишківника, підвищуючи здоров’я травлення та імунну функцію.



Горіхи треба їсти в помірній кількості / Фото Pexels

Які мінуси має арахіс

Горіхи багаті поживними речовинами, але також мають чимало калорій. Дієтологиня Дестіні Муді каже, що для того, аби уникнути надмірного споживання калорій, найкраще розподілити порції арахісу заздалегідь, особливо якщо ви стежите за своєю вагою або споживанням калорій.

А от в солоному арахісі міститься багато натрію, тому людям із захворюванням серця їх варто уникати або обирати несолоний горіх. Щоб насолодитися перевагами арахісу, вибирайте несолоний варіант, щоб мінімізувати всі мінуси.