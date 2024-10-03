Ви могли над цим не задумуватися, але є деякі помилки, які ми робимо не зумисно, а вони лише шкодять холодильнику, пише "РБК-Україна". Щоб побутова техніка якнайдовше залишалася в експлуатації радимо дізнатися про найбільші погрішності, які можуть зламати холодильник.

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Несправність холодильника може виникнути через відсутність профілактики, зношування деталей, природний витік фреону та неакуратне поводження.

Головні помилки в користуванні холодильником

Гарячі продукти

У жодному разі в холодильник не кладіть гарячі чи теплі страви. Якщо цим правилом нехтувати, то ви перевантажите компресор, який надалі може вийти з ладу.

Порушення температури

Якщо ви часто ставите великі каструлі на верхні полиці, то перешкоджаєте циркуляції повітря для вирівнювання температурного режиму. У такому випадку в холодильнику можуть виникнути різні температурні зони, а це матиме негативний вплив на техніку та продукти.

Неправильне використання морозильної камери

Морозильну камеру не можна перевантажувати. Також не варто ставити максимальну температуру, оскільки компресор може швидше зноситися.

Зайва волога

Волога може з’явитися у вигляді конденсату, коли часто відчиняються двері холодильника або всередині з’являється тепла їжа. А ще поширеною проблемою є прибирання вологою ганчіркою. Якщо після неї залишаються розводи з водою, то потім вони намерзають на стінці холодильника та заважають нормальній роботі системи вентиляції.



Волога може призвести до поломки холодильника / Фото Pexels

Брудний радіатор

Конденсатор чи радіатор збирає на собі бруд та пил, тому його треба очищувати з тильної сторони двічі на рік.

Зношений ущільнювач

Якщо ущільнювач буде пропускати повітря всередину, то холодильник може вийти з ладу. Щоб зрозуміти, чи добре він тримає, поставте всередину холодильника ліхтарик та закрийте дверцята. Якщо буде пробиватися світло, то це ознака негерметичного ущільнювача.