На якій руці носити червону нитку: відповідь знають одиниці

Впродовж багатьох років актуальним залишається червоний браслет на руці у вигляді нитки. Дехто його носить як прикрасу, дехто ж вкладає більші сенси, вірячи в те, що нитка є оберегом від бід. Навіть відомі зірки часто носять на зап’ясті червоний браслет.

Червона нитка на зап’ясті більшості відома як "червона нитка успіху", яка повинна захищати від пристріту, пише 24 Канал.

Зверніть увагу 14 лютого – День Валентина: що не можна робити в цей день, щоб не накликати самотність

Що треба знати про червону нитку

Просто зав’язана червона нитка на руці не матиме жодного захисту й слугуватиме виключно прикрасою на руці. Для того, щоб вкласти в неї сенси та надати особливого значення, зав’язати її повинна близька людина, яка бажає вам захисту, читаючи подумки молитву чи промовляючи добрі слова для вас.

Кількість вузлів на червоній нитці – це індивідуальний вибір кожної людини. Дехто зав’язує 5 чи 7 вузлів, але не варто прикипати до цієї практики, оскільки якогось єдиного правила немає.



Червона нитка є популярним оберегом у всьому світі / Фото Pexels

Якщо нитка порвалася – це хороший знак. Вважається, що вона виконала свою функцію й захистила людину від негативних подій.

Носіння червоної нитки не є якимось гріхом, якщо не читати якихось заговорів чи спеціальних слів. Здебільшого така прикраса приносить людям втіху та впевненість в тому, що вони в безпеці, однак тут певною мірою більше працюють їхні переконання й думки.

На якій руці її потрібно носити

Люди вірять, що червона нитка є потужним оберегом, який захищає від негативної енергії. Також кажуть, що завдяки червоній нитці можна знайти щасливу долю.

Більшість людей переконані, що оберіг треба носити лише на лівій руці, але це не так. Нитку носити можна однаково на правій та лівій руці. На Сході червону нитку носять на правій руці, вірячи в те, що вона приносить в життя везіння та благополуччя.

А от за деякими повір’ями, нитка на лівій руці допомагає позитивній енергії швидше потрапити до серця людини. Дехто вважає, що нитка буде "працювати" на будь-якій руці, важливо лише вірити в її силу.