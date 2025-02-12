Кожна країна має свої правила й звичаї святкування, пише 24 Канал. Головним кольором Дня святого Валентина вважається червоний та рожевий. Незалежно від того, з ким ви святкуєте День Валентина – з коханою половинкою чи наодинці, варто врахувати кілька речей, які не рекомендовано робити в День закоханих.

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Що не можна робити на День Валентина парам

Якщо ваш партнер не задовольнив ваших бажань, а ви отримали зовсім не те, що чекали, то краще не влаштовувати у цей день вияснення стосунків та не ображатися, оскільки сварка в цей день може призвести до розлучення.

Сварка невдалою буде не лише між парою, але й з друзями чи рідними. Суперечки на День Валентина можуть відлякати успіх в коханні.

Не можна в День закоханих спізнюватися. Кажуть, що якщо запізнитися кудись 14 лютого, то будете спізнюватися завжди до своєї долі.



На День Валентина краще уникати певних речей / Фото Pexels

Краще не дарувати на День Валентина занадто дорогий подарунок, щоб не поставити в незручне становище другу половинку.

Хлопцям заборонено в цей день дарувати каблучку, якщо він не збирається освідчуватися.

Що не можна робити на День Валентина наодинці

Не варто заздрити тим, хто святкує День закоханих у парі. Погані емоції можуть вам лише нашкодити, тому краще зосередьтеся в цей день на собі та придбайте те, про що давно мріяли. У цей день дуже важливо не забувати про любов до себе.

Краще не проводити день в самотності, навіть якщо ви без пари. Запросіть в гості друзів чи зберіться кудись ввечері повечеряти.

Не рекомендовано зловживати в цей день алкогольними напоями й плакати. Сум та сльози можуть лише накликати більше проблем й продовжити самотність.