Кожна країна має свої правила й звичаї святкування, пише 24 Канал. Головним кольором Дня святого Валентина вважається червоний та рожевий. Незалежно від того, з ким ви святкуєте День Валентина – з коханою половинкою чи наодинці, варто врахувати кілька речей, які не рекомендовано робити в День закоханих.

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Що не можна робити на День Валентина парам

Якщо ваш партнер не задовольнив ваших бажань, а ви отримали зовсім не те, що чекали, то краще не влаштовувати у цей день вияснення стосунків та не ображатися, оскільки сварка в цей день може призвести до розлучення.

Сварка невдалою буде не лише між парою, але й з друзями чи рідними. Суперечки на День Валентина можуть відлякати успіх в коханні.

Не можна в День закоханих спізнюватися. Кажуть, що якщо запізнитися кудись 14 лютого, то будете спізнюватися завжди до своєї долі.

На День Валентина краще уникати певних речей
На День Валентина краще уникати певних речей / Фото Pexels

Краще не дарувати на День Валентина занадто дорогий подарунок, щоб не поставити в незручне становище другу половинку.

Хлопцям заборонено в цей день дарувати каблучку, якщо він не збирається освідчуватися.

Що не можна робити на День Валентина наодинці

Не варто заздрити тим, хто святкує День закоханих у парі. Погані емоції можуть вам лише нашкодити, тому краще зосередьтеся в цей день на собі та придбайте те, про що давно мріяли. У цей день дуже важливо не забувати про любов до себе.

Краще не проводити день в самотності, навіть якщо ви без пари. Запросіть в гості друзів чи зберіться кудись ввечері повечеряти.

Не рекомендовано зловживати в цей день алкогольними напоями й плакати. Сум та сльози можуть лише накликати більше проблем й продовжити самотність.