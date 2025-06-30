Деяким деревам приписують особливі властивості, пише 24 Канал з посиланням на U-News. Дехто й справді переконаний в тому, що рослини посаджені на власній ділянці, здатні залучати благополуччя та фінанси.

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Каштан

Дерево символізує фінансове процвітання. Якщо посадити його неподалік дому, то поки буде рости дерево, доти завжди буде стабільність в гаманці та не буде ніяких фінансових втрат. Каштан також наділяє людину силою, тож вона матиме чимало енергії та ідей для реалізації успішних планів.

Клен

За повір’ям, клен здатен привернути в дім щастя, гармонію, очистити від негативу. Він сприяє тому, щоб господарі жили в достатку. Це дерево має сильну енергетику, особливо коли виросте.

Калина

Дерево має заспокійливу енергетику, тож відновлює ресурси людини, щоб вона мала змогу завжди перебувати в тонусі. Калина дарує спокій та внутрішню опору й здатна привернути в життя господарів фінансовий достаток.



Калина привертає в життя успіх / Фото Pexels

Горобина

Посаджена горобина біля дому не лише притягує гроші, але й допомагає досягати цілей, підвищує енергійність та дарує світлий настрій.

До слова, нещодавно ми розповіли про 3 дерева, які мають рости на подвір'ї. Вони не пускають в дім негатив та нещастя.

Модрина

Дерево рекомендують посадити тим, хто перебуває в постійному стресі. Модрина допомагає в складних обставинах, відновлює концентрацію та сприяє душевній рівновазі. Окрім привернення у життя фінансів, дерево корисне для тих, хто багато працює розумово й приймає відповідальні рішення.