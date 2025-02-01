Кожна річ, яку ми даруємо має свою енергетику – погану чи хорошу, пише 24 Канал. Саме тому варто обережно ставитися до подарунків та звертати увагу на те, що реально принесе негаразди імениннику. Існує кілька речей, які не варто дарувати чоловікові на День народження.

Цікаво Які подарунки не можна дарувати на День народження: забудьте про них

Антикваріат

Якщо чоловік любить антикваріат, то краще залишити вибір речей в оселю йому самому. А от старовинні предмети, які ви купите й подаруєте чоловіку, матимуть вже інше значення. Ви подаруєте річ заряджену енергією іншої людини, а це може призвести до нещасть та проблем. Тобто, якщо попередній власник мав погане здоров’я й борги, то те ж саме може спіткати іменинника.

Шкарпетки

За прикметами, дарувати шкарпетки чоловіку – погана ідея, оскільки через них він начебто швидко знайде шлях з дому, тому подарунок може призвести до розлучення.

Алкоголь

Спиртні елітні чи дорогі напої можна дарувати чоловікові лише у випадку, якщо ви впевнені в тому, що напій ви вип’єте вдвох. Якщо є ваш подарунок відкриється й вип’ється з іншою людиною, тоді ваші стосунки зіпсуються.



Списки подарунків, які не можна дарувати чоловікам / Фото Pexels

Рукавиці

Не можна дарувати чоловікові рукавиці, оскільки якщо одну з них він втратить, то стосунки пари чи подружжя різко погіршаться.

Спідня білизна

Краще не дарувати чоловікові спідню білизну, оскільки за народними прикметами це може призвести до зради.

В’язані речі

Також жінкам, які люблять власноруч в’язати не варто дарувати светр чоловікові. Так, це дуже гарний жест та прояв любові й турботи, однак в’язаний подарунок веде до розлучення. Це стосується не лише светра, але й шапки, шарфа чи шкарпеток.