Найчастіше ламкість волосся утворюється через зовнішні фактори, які відповідають за неправильний догляд, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Також проблема може ховатися у внутрішніх проблемах організму.

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Втім, більшість причин ламкості є через зовнішні чинники, тому все можна легко виправити. Нижче ділимося 5 секретами, які відновлять стан волосся.

Правильні засоби догляду

Пошкоджене волосся має потребу в кератині – основному структурному білку, але надмірне використання протеїнових шампунів ще більше зробить пасма жорсткими й ламкими. Надлишок білка не дозволяє волозі повноцінно проникати всередину волосини. Тому замість шампунів з кератином та сироваток з протеїнами, використовуйте білкові маски двічі на місяць, чергуючи зі зволожуючими засобами.

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Акцент на зволоження

Ламке волосся потребує вологи. Саме тому в складі продуктів треба шукати масло ши, авокадо, гліцерин на алое. У них містяться жирні кислоти та вітаміни, які сприяють росту волоссю, природно зволожують та покращують блиск й міцність локонів. Двічі на тиждень використовуйте зволожувальну маску на 30 хвилин, а після миття наносьте кондиціонер.

Зменшення термічної укладки

Фен та випрямляч є головними ворогами нашого волосся. Висока температура забирає всю вологу з волосся, тому від сушіння феном варто на певний час відмовитися. Якщо ж феном таки доведеться скористатися, то завжди треба наносити термозахист.



Зменшіть термічну укладку волосся / Фото Pexels

Регулярна стрижка кінчиків

Підрізання кінчиків допоможе запобігти подальшому ламанню волосся. Оновлювати підстригання варто раз на 2 місяці. Здорові кінчики зроблять пасма охайними, м’якшими, приємнішими на дотик та зменшать ламкість.

Правильний раціон

Для досягнення красивого та здорового волосся, потрібно звернути увагу на правильне харчування, яке впливає на структуру локонів. Жирні кислоти Омега-3 відповідають за еластичність, біотин стимулює ріст, а цинк і залізо – зміцнює волосся.

Найкращими продуктами для здорового волосся є лосось, горіхи, авокадо, яйця та цільнозернові продукти.

До слова! Ми розповіли, як можна відростити волосся за допомогою меленої кави. Вона може стимулювати ріст волосся та збільшити його густину.

Усі ці 5 порад здатні покращити локони, зробити їх красивішими та доглянутішими. Не варто чекати змін миттєво, але якщо дотримуватися всіх методів впродовж місяця, тоді результат не забариться.