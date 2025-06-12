Раніше побутувала думка, що стрижка може погано вплинути на здоров’я дитини та мами, тому жінки оминали будь-яких походів до перукарні на період вагітності, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Що про це каже народна мудрість

Волосся ще з давнини вважається джерелом сили та мудрості, тому люди намагалися його не обрізати, щоб не позбавити себе фізичної сили та прихильності. Тому з тих часів повелося повір’я, що вагітним стригти довжину не можна.

За прикметами, довге волосся матері здатне забезпечити їй легкий перебіг вагітності й міцне здоров'я дитини. Стрижка волосся здатна була привернути в життя негаразди та труднощі.

Що про це кажуть фахівці

Насправді стрижка волосся ніяк негативно не вплине ні на матір, ні на дитину. Навпаки, фахівці радять обрізати волосся під час виношування малятка. Річ у тому, що під час вагітності в жінок спостерігається проблема з нігтями, зубами та волоссям через нестачу кальцію. Пасма стають дуже ламкими та випадають, тому посічені кінчики потрібно підстригти, щоб волосся мало здоровий вигляд.

Чи можна вагітній жінці фарбувати волосся

Заборона на фарбування волосся виникла не так давно, але люди вважають, що така дія здатна змінити енергетичне поле жінки. Втім, подібна процедура може справді бути шкідливою через склад барвників.

Деякі колористи вважають, що під час вагітності дійсно варто утриматися від фарбування, оскільки в перманентних фарбах містяться небезпечні речовини – резорцин, перекис водню, аміак, які здатні негативно вплинути на стан дитини. Втім, досліджень, які б спростували, чи підтвердили вплив складників фарби на плід дитини – немає.

До слова! Щоб відростити довге та густе волосся, в шампунь потрібно додати одну річ. Що саме це має бути – читайте в нашому матеріалі.

Інші ж колористи кажуть, що можна використовувати фарби, які не містять аміаку, тож вони не будуть шкідливими. Під час вагітності лише не рекомендовано освітлювати волосся, оскільки після пологів пасма стають ослабленими, тож висвітлювання може погіршити стан волосся.