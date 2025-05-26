Вагітній жінці забороняється багато речей, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку священника Олексія Філюка. Згідно із забобонами, жінка при надії не повинна в’язати, стригтися, лякатися, ходити на цвинтар та відвідувати похорон.

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Чи можна вагітним ходити на похорон

У цьому непростому питанні хочуть розібратися чимало вагітних людей, тому священник дав відповідь, яка здатна розвіяти будь-які забобони.

За словами священника, якщо померла близька людина, то нічого поганого в тому, що вагітна жінка піде на похорон – не буде. Втім, краще не йти до померлої людини в тому випадку, якщо жінка є дуже вразливою, стресонестабільною й стресонестійкою. У такому разі можна й утриматися від похорону.

До слова! Є забобон про те, що не можна переходити дорогу похоронній процесії. Чи правда це – читайте в нашому матеріалі.

Якщо ж жінка себе добре почуває й знає, що похорон не вплине на її стан, то до померлого йти можна й навіть треба. Втім, священник не забороняє й не закликає цього робити, а наголошує на тому, що вибір залишається за людиною та є її індивідуальним підходом.

Варто уникати похорону жінкам, які сильно нервують й переживатимуть за стан плоду. Якщо ж вагітна є стійкою, то останню шану померлому за можливості варто віддати.

Священник розповів, чи можна вагітним ходити на похорон

Церква заперечує всі заборони й не вважає смерть чимось таким, що оповите негативною енергетикою. Людина народжується, проживає своє життя, а тоді йде до царства небесного, тому не варто думати про похорон й церкву, як щось дуже страшне для вагітної й майбутньої дитини.