Беременной женщине запрещается много вещей, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу священника Алексея Филюка. Согласно суевериям, женщина в положении не должна вязать, стричься, пугаться, ходить на кладбище и посещать похороны.

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Можно ли беременным ходить на похороны

В этом непростом вопросе хотят разобраться немало беременных людей, поэтому священник дал ответ, который способен развеять любые предрассудки.

По словам священника, если умер близкий человек, то ничего плохого в том, что беременная женщина пойдет на похороны – не будет. Впрочем, лучше не идти к умершему человеку в том случае, если женщина является очень впечатлительной, стрессонестабильной и стрессонеустойчивой. В таком случае можно и воздержаться от похорон.

К слову! Есть суеверие о том, что нельзя переходить дорогу похоронной процессии. Правда ли это – читайте в нашем материале.

Если же женщина себя хорошо чувствует и знает, что похороны не повлияют на ее состояние, то к умершему идти можно и даже нужно. Впрочем, священник не запрещает и не призывает этого делать, а подчеркивает, что, что выбор остается за человеком и является его индивидуальным подходом.

Стоит избегать похорон женщинам, которые сильно нервничают и будут переживать за состояние плода. Если же беременная является устойчивой, то последний долг умершему по возможности стоит отдать.

Священник рассказал, можно ли беременным ходить на похороны

Церковь отрицает все запреты и не считает смерть чем-то таким, что окутано негативной энергетикой. Человек рождается, проживает свою жизнь, а потом уходит в царство небесное, поэтому не стоит думать о похоронах и церкви, как о чем-то очень страшном для беременной и будущего ребенка.