Каждая вещь, которую мы дарим имеет свою энергетику – плохую или хорошую, пишет 24 Канал. Именно поэтому стоит осторожно относиться к подаркам и обращать внимание на то, что реально принесет проблемы имениннику. Существует несколько вещей, которые не стоит дарить мужчине на День рождения.

Интересно Какие подарки нельзя дарить на День рождения: забудьте о них

Антиквариат

Если мужчина любит антиквариат, то лучше оставить выбор вещей в дом ему самому. А вот старинные предметы, которые вы купите и подарите мужчине, будут иметь уже другое значение. Вы подарите вещь заряженную энергией другого человека, а это может привести к несчастьям и проблемам. То есть, если предыдущий владелец имел плохое здоровье и долги, то то же самое может постигнуть именинника.

Носки

По приметам, дарить носки мужчине – плохая идея, поскольку через них он вроде бы быстро найдет путь из дома, поэтому подарок может привести к разводу.

Алкоголь

Спиртные элитные или дорогие напитки можно дарить мужчине только в случае, если вы уверены в том, что напиток вы выпьете вдвоем. Если ваш подарок откроется и выпьется с другим человеком, тогда ваши отношения испортятся.



Списки подарков, которые нельзя дарить мужчинам / Фото Pexels

Перчатки

Нельзя дарить мужчине перчатки, поскольку если одну из них он потеряет, то отношения пары или супругов резко ухудшатся.

Нижнее белье

Лучше не дарить мужу нижнее белье, поскольку по народным приметам это может привести к измене.

Вязаные вещи

Также женщинам, которые любят собственноручно вязать не стоит дарить свитер мужчине. Да, это очень хороший жест и проявление любви и заботы, однако вязаный подарок ведет к разводу. Это касается не только свитера, но и шапки, шарфа или носков.