Яєць буде повне відро: чим годувати курей, щоб вони краще неслися

Щоб кури добре неслися, їм відповідно треба давати достатньої їжі. Яйця є найпопулярнішим продуктом, тож люди заводять курей, щоб мати яйця вирощені в домашніх умовах.

Для того, щоб кури були плодючими, їх треба давати достатньо їжі. Харчування – це важлива частина догляду. Щоб яйце було міцним та великим потрібна певні поживні речовини. Якщо ж їх в раціоні птиці буде недостатньо, вона буде нести маленькі яйця.

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Чим годувати курей влітку

Годуйте в літню пору курей цільним зерном, картоплею, коренеплодами, висівками та молокопродуктами (замість води можете давати сироватку чи кисле молоко).

Витрати на цей раціон будуть мізерними. Врахуйте лише, що картопля має бути звареною, а зелень добре подрібненою. Вологі продукти птиці треба давати свіжими. Якщо ж ви приготуєте його на два дні, то в ньому почнуть розмножуватися бактерії, тож замість вітамінів кури отримають певні проблеми.

Курки-несучки можна годувати комбікормом. Він довго зберігається, має збалансований склад та призначений для курей різного віку. Щоб не витрачати на курей багато коштів, але й мати багато яєць, то використовуйте 1 частину зернових чи круп з овочами разом з 1/3 частини комбікорму.



Курей не можна годувати будь-якою їжею / Фото Pexels

Чим не можна годувати курей

Фермери розповіли, чим не можна годувати курей влітку в жодному разі. У спекотну пору куркам-несучкам протипоказаний свіжий хліб, продукти з пліснявою, сира чи зелена картопля, свіже молоко.

Слідкуйте за тим, аби кури не їли польові рослини. Полин або чистотіл можуть стати причиною отруєння та навіть загибелі птахів.