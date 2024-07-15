Велика кількість мурах шкодить рослинам. Чимало людей помилково вважають, що комахи приносять користь. Вони переробляють ґрунт на глибині 1,5 метра, захищають від гусениць, слимаків чи личинок мух, але мурашники здатні пригнічувати рослину, їсти пелюстки троянд та ягоди полуниці, моркву чи гарбуз.

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Позбутися від настирливих мурах можна за допомогою кількох народних методів.

Оцтова вода

Цим розчином треба буде полити всі місця скупчення комах та сам мурашник. 150 міліграмів оцтової кислоти 70% треба розвести в 1 літрі теплої води. Якщо ж кислоти немає, то мурашник можна полити звичайним 9% оцтом.

Сода

Допомагає позбутися від мурах звичайна харчова сода. У рівних пропорціях візьміть розпушуючий порошок та цукрову пудру. Сумішшю треба посипати ті зони, в яких найчастіше бувають комахи. Повторюйте дію доти, поки комахи повністю не зникнуть.

Сіль

Ефективною від мурах вважається кухонна сіль, яку треба змішати із золою. Спочатку присипте землю золою, а тоді полийте сольовим розчином. Для приготування вам знадобиться на літр окропу 7 столових ложок кухонної солі.

Окріп

Позбутися від мурах можна за допомогою звичайного окропу. Візьміть воду після закипання та облийте нею мурашники. Однак такий метод можна використовувати лише тоді, коли вони розташовані далеко від посаджених рослин.

Часник

Щоб мурахи не атакували дерева, подрібніть зубчики та листя часнику та натріть ними нижню частину дерев.