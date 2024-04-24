Ягоди будуть великими і дадуть неймовірний урожай: чим підживити ожину

Якщо ви хочете насолодитися хорошим врожаєм чорної ягоди влітку, тоді ви маєте подумати про підживлення ще навесні. І згодом ви помітите дуже хороший результат.

Щойно навесні на кущі ожини з'являється перше листя, пора подумати про його підгодівлю. Чагарник насправді не дуже вимогливий до догляду, тож з великою вдячністю відгукнеться на підживлення. Втім, і його потрібно правильно підібрати.

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Коли підживлювати ожину

Ожина, як і більшість інших ягідних чагарників, досить добре реагує на внесення підживлень протягом року – у той період, коли на ньому є листя. Удобрювати кущі можна із ранньої весни і аж до появи перших заморозків. Втім, перегодовувати ожину не варто – це може не дати бажаного результату, тож краще обмежитися двома внесеннями добрив на тиждень.

У різні цикли росту може змінюватися і потреба ожини у різних мікроелементах. Наприклад, навесні потрібно вносити азот, а ось під час цвітіння кущ потребує фосфору та калію. Натомість перед зимівлею потрібно вносити у ґрунт лише натрій. Якщо ваш кущ захворів, можна застосовувати підживлення із пестицидами.

Чим підживити ожину

Чимало городників не люблять надмірного використання хімії у себе на городі, та воно і зовсім необов'язкове, адже потужне добриво можна приготувати і з підручних засобів, або ж із купленої органіки.



Ожина потребує правильного підживлення / Фото Pexels

Перш за все, ви можете скористатися трав'яним розчином. Різні бур'яни потрібно дрібно нарізати і викласти на дно бочки, а після цього додати 50 грамів сухих дріжджів та залити все це водою. Суміш має настоюватися протягом тижня під сонячними променями. Після цього нею можна рясно полити ожину та інші ягідні кущі.

Інший спосіб підживлення, який також популярний серед садівників – це перегній, пташиний послід або ж розбавлений гній. Ці добрива потрібно вносити на ділянку ожини в кількості 1 кілограм на квадратний метр.

Дріжджі також часто використовують для того, щоб запобігти обсипанню ягід та покращити урожайність. Для цього потрібно розчинити 100 грамів дріжджів у 10 літрах води та вилити під кожен кущ по 2 літри рідини.