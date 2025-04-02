Крани будуть блищати, як новенькі: помийте їх одним засобом

Вапняний наліт на кранах – це те, з чим доводиться миритися після тривалого використання сантехніки. Дуже часто повністю він не відмивається навіть за допомогою агресивної хімії.

Ідеальна чистота кранів – це мета багатьох людей під час прибирання. Та для того, аби цього досягти, недостатньо використовувати один тільки мийний засіб, повідомляє 24 Канал.

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Чим мити крани від вапняного нальоту?

Аби не пошкодити дорогу сантехніку агресивною хімією, можна скористатися простими, проте не менш ефективними народними засобами. Вони допоможуть очистити крани без зайвих зусиль.

Господарське мило

Ідеально воно підходить для очищення хромованих кранів. Для того, щоб підготувати такий засіб, потрібно натерти брусок господарського мила та залити його склянкою води. Після цього розмішайте суміш до однорідності та нанесіть на місця, де зібрався наліт.

Засіб потрібно залишити на годину, а після цього ретельно змити за допомогою теплої води. Ця суміш не тільки очистить кран, але й надасть йому блиску та сяйва.



Господарським милом можна помити крани / Фото Pexels

Гарячий оцет

Такий засіб поверне вашим кранам первозданний вигляд. Спершу потрібно підігріти звичайний столовий оцет, а після цього намочити у ньому шматок тканини та обмотати нею кран.

Залиште його так на пів години, а після цього щіткою потріть місця, де ще є залишки бруду та накипу. Після такої процедури навіть старий кран заблищить чистотою.

Лимонна кислота

Цей метод займає досить багато часу, але й результат дає бездоганний. З лимонної кислоти та теплої води потрібно приготувати розчин, змішавши одну частину кислоти та 4 частини води. Після цього замочіть рушник у розчині та обмотайте кран. Залиште так на ніч, а вранці змийте розчин теплою водою.

Від цього засобу кран буде сяяти чистотою, а весь вапняний наліт зникне.

До слова, бруд збирається не тільки на змішувачах, але й на кухонних поверхнях. Зокрема, раніше ми розповідали, як можна легко відмити жир з кухонних шафок.

Чим не можна чистити крани?

Чищення сантехніки – це не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. Неправильно підібраний засіб може призвести до того, що кран вкриється темними плямами, пошкрябається та втратить блиск.

Зокрема, серед заборон – будь-які абразивні засоби. Навіть звичайна сода може залишити подряпини на полірованій поверхні, а довговічність приладу знизиться.

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Жорсткі губки та скребки – це також не найкращі засоби, і чистити ними змішувачі не варто. Результат вас не порадує, а відшліфована поверхня стане не блискучою, а шорсткою.