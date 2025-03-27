Під час звичайного прибирання більшість людей навіть не замислюється про те, аби чистити стінки кухонних шаф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та з часом все ж доведеться зіштовхнутися з цим неприємним завданням, адже стінки досить швидко вкриваються жиром від приготування їжі.

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Білий оцет

Звичайний білий оцет – це чудовий засіб, який може розчинити чимало складних забруднень. І найкраща частина – він абсолютно натуральний та досить дешевий. Якщо вам потрібно знежирити шафи, варто розвести оцет з такою ж кількість води та змочити отриманим розчином губку.

Після цього обережно потріть стінки шаф. Намагайтеся уникати використання агресивних хімікатів для чищення, адже вони можуть нашкодити вашій шафі.



Оцтом можна почистити кухонні шафи / Фото Pexels

Харчова сода

Якщо оцет не може впоратися із завданням, а плями виявилися дуже стійкими, ви можете також додатково скористатися харчовою содою. Для цього продукт потрібно змішати з невеликою кількістю води, аби отримати пасту.

Таким чином ви отримаєте натуральний "скраб", що може впоратися навіть із застарілими плямами, що не відмиваються іншими способами. Після того, як нанесете соду, залиште її на кілька хвилин, а після цього обережно потріть та змийте теплою водою.

До речі, раніше ми вже розповідали, навіщо класти монетку в холодильник – цей простий лайфхак може чимало розповісти вам про роботу холодильника.

Серветка з мікрофібри та вода

Ключ до очищення кухонних шаф – використання правильної м'якої тканини. І професіонали переконані, що мікрофібра дозволяє досягти найкращих результатів. А в деяких випадках вам навіть не потрібний мийний засіб – звичайна вода чудово впорається з очищенням ручок та дверцят ваших шаф!