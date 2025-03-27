Во время обычной уборки большинство людей даже не задумывается о том, чтобы чистить стенки кухонных шкафов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но со временем все же придется столкнуться с этой неприятной задачей, ведь стенки достаточно быстро покрываются жиром от приготовления пищи.

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Белый уксус

Обычный белый уксус – это замечательное средство, который может растворить немало сложных загрязнений. И лучшая часть – он абсолютно натуральный и достаточно дешевый. Если вам нужно обезжирить шкафы, стоит развести уксус с таким же количеством воды и смочить полученным раствором губку.

После этого осторожно потрите стенки шкафов. Старайтесь избегать использования агрессивных химикатов для чистки, ведь они могут навредить вашей шкафу.



Уксусом можно почистить кухонные шкафы / Фото Pexels

Пищевая сода

Если уксус не может справиться с задачей, а пятна оказались очень устойчивыми, вы можете также дополнительно воспользоваться пищевой содой. Для этого продукт нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы получить пасту.

Таким образом вы получите натуральный "скраб", что может справиться даже с застарелыми пятнами, что не отмываются другими способами. После того, как нанесете соду, оставьте ее на несколько минут, а после этого осторожно потрите и смойте теплой водой.

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Салфетка из микрофибры и вода

Ключ к очистке кухонных шкафов – использование правильной мягкой ткани. И профессионалы убеждены, что микрофибра позволяет достичь наилучших результатов. А в некоторых случаях вам даже не нужно моющее средство – обычная вода прекрасно справится с очисткой ручек и дверей ваших шкафов!