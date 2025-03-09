Приметы утверждают, что старый и облезлый веник – это совсем не то, что должно быть в доме, ведь он будет притягивать бедность и несчастье, сообщает 24 Канал. Но после того, как вы принесете в дом новый, избавиться от старого нужно по всем правилам.

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Как выбросить старый веник?

Первое правило, которое нужно запомнить – старый веник выбрасывают до того, как вы купите новый. Двух веников в доме быть не может, ведь они приведут к раздвоению финансовой удачи и спровоцируют бедность или даже разорение.

Выбросить старый веник нужно как можно дальше от дома и в безлюдном месте. Сжигать его нельзя – это только навлечет на дом беду. Но и просто выбросить в помойку тоже не годится: лучше всего будет закопать его в землю.

Во время этого нужно произнести следующее: "Спасибо тебе за верную службу и защиту. Тебя отпускаю, бедность и мусор выметаю".

Учитывайте также, что веник всегда должен стоять в доме на одинаковом месте, а заменять его нужно каждый год – именно за это время он набирает достаточно много негатива. А вместе с веником вы избавитесь и конфликтов, ссор и проблем.

Как покупать новый веник?

Новый веник эзотерики советуют покупать, когда месяц растет. Но в августе за новым веником ходить нельзя – такой инвентарь принесет дому только хлопоты и неприятности.

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Для того, чтобы защитить дом, никогда не одалживайте веник – даже близким людям и соседям, это принесет только неприятности и вам, и им. Кстати, ранее мы писали о других вещах, которые нельзя одалживать соседям и друзьям.

Новым веником можно обмести младенца в колыбели – он тогда будет крепко спать и не болеть. А также неиспользованным веником нужно замести немного мусора с улицы за порог, чтобы привлечь материальное благополучие.