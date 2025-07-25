Эзотерики убеждены, что простые действия, которым большинство людей даже не придают значения, на самом деле могут привести к неприятным и нежелательным результатам, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". В частности, предостерегают от того, чтобы оставлять некоторые вещи на столе на ночь.

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Что нельзя класть на стол на ночь?

Немало примет связаны с тем, какие предметы нельзя оставлять на столе ночью – иначе можно навлечь беду на всю свою семью. С одной стороны, поверья утверждают, что стол никогда не должен быть пустым, и на нем всегда должна лежать по крайней мере скатерть. К тому же она должна быть чистая и целая, без дыр.

Кроме того, на столе могут быть сладости – конфеты или мед. если их нет, тогда можно оставлять на столе сахарницу. Но есть несколько вещей, которые категорически запрещено оставлять на столе на ночь.

Подушка

На столе никогда не должна лежать подушка, даже если это просто обычная подушечка для иголок. Предки верили, что она может не только призвать несчастье в дом, но и притянуть болезни на владельца подушки и всех остальных членов семьи.

Расческа

Нельзя ставить на стол и расческу – она вроде бы навлекает скандалы и ссоры – особенно, если оставить ее на ночь.



Расческу не стоит оставлять на столе / Фото Pexels

Ключи и замки

Они, оказывается, способствуют бедности – вроде бы обрубают все финансовые потоки в доме. Ключи нужно всегда оставлять на своем месте, и этим местом не может быть стол.

К слову, ранее мы рассказывали, какие вещи в доме блокируют финансовые потоки – нужно их выбросить.

Пустая посуда

Это – еще одна вещь, что может навлечь нищету на семью. Она символизирует недостаток, и поэтому советуют убирать посуду со стола сразу же после того, как она опустеет.

Ножи и ножницы

Если уж на столе и лежат ножницы, они обязательно должны быть в своем закрытом состоянии – иначе же человека ждут болезни и скандалы в доме. А вот ножи могут призвать в дом нечистую силу – вроде бы оставленным на ночь ножом может воспользоваться лукавый, чтобы навредить людям, живущих в доме.