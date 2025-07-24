Когда цветы вянут в доме, обычно проблемой является неправильный уход. Но если это произошло без видимой причины, проблема может заключаться в некоторых предсказаниях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Народные приметы утверждают, что состояние растения может отражать энергетическое положение вашего дома, а также предупредить о многих неприятностях.

Что значит, если растения завяли?

Кроме научных причин есть еще и эзотерические объяснения, что могут объяснить внезапное увядание ваших комнатных растений. По народным поверьям, цветы в вазонах таким образом могут предупреждать об опасности.

Сглаз

Если растения завяли, вполне возможно, они забрали на себя негативную энергетику из дома. Возможно, ваше комнатное растение спасло вас от серьезных проблем и сглаза.

Скандалы и ругань

Цветы быстро впитывают не только воду, но и энергетику вокруг. И если дома постоянно царят скандалы, конфликты, крики и ссоры, это непременно приведет к тому, что цветы начнут погибать – по крайней мере именно это утверждают приметы.

Некоторые растения даже не советуют держать в жилых помещениях – и все из-за того, что они имеют плохую энергетику и могут "заразить" ею ваш дом.

В частности, лучше переставить из спальни и гостиной вьющиеся растения, плющ, монстеру и несколько других цветов, которые считаются энергетическими вампирами.



Некоторые растения не стоит держать в доме / Фото Pexels

Болезни и неудачи

Иногда увядание комнатных растений может быть признаком того, что хозяин дома вскоре заболеет. Или же это может быть предупреждением о том, что скоро придется потратить много денег.