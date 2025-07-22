Такое грибковое заболевание как мучнистая роса, способно быстро распространиться и разрушить кусты роз, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Чаще всего мучнистая роса атакует цветы во влажную и теплую погоду. Поэтому для того, чтобы грибок не вцепился в розы, стоит использовать профилактику.

Читайте также Паутинный клещ исчезнет с роз навсегда: вот как с ним бороться

Как избавиться от мучнистой росы на розах?

Дачники не рекомендуют сажать цветы очень густо. Они будут лучше расти, если обеспечить им пространство. Розы поливать надо, но осторожно, чтобы не привести к переувлажнению почвы. Если поливаете цветы, то только под корень. Не трогайте листья, особенно вечером, когда влага не успевает испариться до ночи.

До речі, знайти засоби проти грибків за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Когда мучнистая роса уже атаковала розы, тогда следует немедленно принимать важные методы. Сначала надо удалить все пораженные листья и побеги. Не допускайте, чтобы поврежденные части остались, потому что грибок может расползтись дальше. Больные участки срежьте и сожгите, чтобы споры не разлетелись и не распространились по саду.

Лучше всего помогает избавиться от мучнистой росы содовый раствор. Нужно в литре воды растворить 2 столовые ложки соды и добавить жидкое мыло для того, чтобы средство лучше держалось на растении. Раствором все тщательно опрыскайте, уделяя особое внимание внутренней стороне листьев. Процедуру надо повторять каждую неделю, пока мучнистая роса полностью не выведется.



Советы, которые спасут розы / Фото Pexels

Эффективным средством считается опрыскивание настоем золы. Этот природный антисептик прекрасно помогает уничтожить грибок. Для приготовления настоя, нужно 300 граммов золы залить 10 литрами воды и дать настояться в течение 2 – 3 дней. Через указанное время надо все процедить и готовым средством опрыскивать розы. Метод не только выведет мучнистую росу, но и подпитает цветы.

Если же народные средства не справятся, тогда можно приобрести химические растворы. Есть специализированные фунгициды, которые борются с мучнистой росой и уничтожают грибок.

К слову, ранее мы рассказывали, что делать, если начали желтеть листья гортензии – это может быть сигналом серьезной проблемы.

Чтобы избежать заражения после обработки, регулярно ухаживайте за розами, удаляйте старые листья и обрезайте побеги для лучшей вентиляции. А еще применяйте подкормки, которое помогает растениям лучше бороться с заболеваниями.