Современные морозостойкие сорта прекрасно зимуют в Украине, даже когда ударяют серьезные морозы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Впрочем, порой листья начинают деформироваться и опадать сразу же после цветения или чуть позже, и не все садоводы знают, что нужно делать.
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Какие признаки кудрявости персика?
Очень важно в случае заболевания начинать действовать сразу, и для этого нужно его узнать, ведь курчавость персика – это болезнь не только распространенная, но и достаточно опасная. Особенно часто проявляется она, если весной погода была прохладная и дождливая.
Первые признаки можно заметить в мае в период активного роста листьев и формирования завязи.
- Болезнь быстро развивается. Уже через несколько дней листья могут деформироваться.
- Кудрявость поражает молодые зеленые побеги через примерно неделю после начала роста, а взрослые листья поражаются меньше.
- На листьях появляется ярко-зеленое вздутие, а потом оно меняет цвет на буро-розовый, красноватый, а уже тогда становится коричневым.
- Листья и кончики молодых побегов покрываются белым налетом, искривляются и усыхают, а потом чернеют и опадают.
- Завязь осыпается, плоды становятся мелкими, жесткими и теряют хороший вкус, а мякоть становится сухой.
- У пораженных побегов укороченные междоузлия, а больные ветви утолщаются.
К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с паутинным клещом – еще одной проблемой, что может поразить растения в вашем саду.
С курчавостью персика нужно бороться сразу / Фото Pexels
Если не лечить болезнь, растение начнет отставать в росте, потеряет годовой прирост. Пораженные листья опадут, а растение ослабнет из-за отсутствия фотосинтеза. Общая же урожайность следующего года разно снизится, и если лечение не начать и тогда, за 2 – 3 сезона дерево просто погибнет.
Как бороться с курчавостью персика?
Прежде всего нужно настроиться на регулярную профилактику. А вот если деревца уже заражены, нужно начать комплексное лечение. Больные вьющиеся листья оббирают и сжигают.
Лучше всего будет оборвать листья как можно раньше, чтобы заболевание не успело сильно распространиться. Персики нужно опрыскать фунгицидами – хорошо подействуют Ридомил Голд, Фундазол, Хорус, Скор.
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Опрыскивать деревья нужно до трех раз с перерывами в 10 – 14 дней, и так вы можете спасти персики от гибели.
Но лечения недостаточно. Нужно также проводить регулярную профилактику, что поможет избежать проблемы в целом.
- Осенью после опадения листьев нужно убрать его с приствольного круга, а тогда провести искореняющее опрыскивание веток, ствола и земли рядом.
- Первое весеннее опрыскивание проводят препаратами с медью.
- Когда почки набухли, нужно провести обработку фунгицидами – препаратами, содержащими медь.
- Еще одно опрыскивание проводят через две недели после первого.