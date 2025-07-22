Чтобы удобрение лучше взялось, его сочетают с поливом, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН. В случае, если участок влажный от осадков, то полив является необязательным.

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Чем подкормить тыкву для лучшего урожая?

Минеральные удобрения

Тыква очень любит минеральные удобрения и прекрасно после них начинает плодоносить. Специалисты советуют покупать суперфосфат и сульфат калия. Азотные удобрения тоже можно использовать в умеренном количестве, но только в том случае, если пожелтели листья.

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Древесная зола

Для роста тыквы нужна зола, которая богата калием. Кроме того, она полезна тем, что отпугивает от плодов слизней. Золу нужно просто посыпать у корней культуры, а можно приготовить раствор с водой в соотношении 1:5 и полить под корень.

Куриный помет

Помет нужно выложить на дно ведра и залить водой. Тогда поставьте его в солнечное место и оставьте на несколько дней. После указанного времени помет надо разбавить водой в соотношении 1:20. Этим удобрением надо поливать тыквы на этапе активного роста.



Лучшие удобрения для тыквы / Фото Pexels

Раствор из трав

Для подкормки подходят любые травы или сорняки, но дачники больше всего советуют использовать крапиву. Она хорошо насыщает почву полезными веществами и отпугивает вредителей. Траву нужно порезать и наполнить ею ведро наполовину. Затем все залить водой и оставить на несколько дней под солнце. Раствор нужно развести с водой в соотношении 1:10 и полить тыкву под корень.

К слову, в июле нужно позаботиться не только о тыкве. Ранее мы уже рассказывали, как защитить огурцы в летнюю жару.

Раствор дрожжей и сахара

Это универсальное удобрение, которое хорошо влияет на рост тыквы. В 10 литрах горячей воды нужно развести 100 граммов прессованных дрожжей и 100 граммов сахара. Смесь надо оставить бродить на неделю, а потом разбавить раствор 10 литрами воды. Поливать тыкву нужно под корень по 1 литру удобрения на куст.