Овощ не является прихотливым в уходе, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". Стоит лишь воспользоваться секретным способом подпитки, результат от которого поразит всех.

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Чем подкормить морковь в июле?

В июле корнеплоды нуждаются в подкормке фосфорно-калийными удобрениями. Прекрасно подойдет монофосфат калия. Фосфор прекрасно влияет на наращивание корневой системы, поэтому морковь быстро увеличивается в размерах, а вот от калия зависит вкус моркови.

Для приготовления удобрений нужно в 10 литрах воды растворить 2 чайные ложки монофосфата калия. Нужно все перемешать и жать настояться час. Морковь нужно поливать в расчете 10 литров на 2 квадратных метра. Специалисты советуют перед началом внесения подкормки увлажнить участок.



Замечательное удобрение для моркови на июль / Фото Pexels

Лучше всего будет, если участок с овощами подлить вечером, за день до внесения удобрения. Этим удобрением морковь нужно подкормить два раза с интервалом в 2 недели.

Полезной подкормкой является древесная зола. В 10 литров нужно развести 500 граммов золы и полить морковь под корень. Такую процедуру стоит повторить через 15 дней. При желании, золу можно использовать в сухом виде, рассыпая вокруг растения.

К слову, в июле нужно позаботиться не только о моркови. Ранее мы уже рассказывали, как защитить огурцы в летнюю жару.

Эта подкормка очень хорошо влияет на овощи, поэтому вы гарантированно получите сладкие плоды и щедрый урожай.