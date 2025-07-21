Овоч не є вибагливим у догляді, пише 24 Канал з посиланням на "Главред". Варто лише скористатися секретним способом підживлення, результат від якого вразить всіх.

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Чим підживити моркву у липні?

У липні коренеплоди потребують підживлення фосфорно-калійними добривами. Чудово підійде монофосфат калію. Фосфор чудово впливає на нарощування кореневої системи, тож морква швидко збільшується в розмірах, а от від калію залежить смак моркви.

Для приготування добрив потрібно в 10 літрах води розчинити 2 чайні ложки монофосфату калію. Потрібно все перемішати й жати настоятися годину. Моркву потрібно поливати в розрахунку 10 літрів на 2 квадратні метри. Фахівці радять перед початком внесення підживлення зволожити ділянку.



Чудове добриво для моркви на липень / Фото Pexels

Найкраще буде, якщо ділянку з овочами підлити ввечері, за день до внесення добрива. Цим добривом моркву потрібно підживити два рази з інтервалом у 2 тижні.

Корисним підживленням є деревна зола. У 10 літрів потрібно розвести 500 грамів золи й полити моркву під корінь. Таку процедуру варто повторити через 15 днів. За бажання, золу можна використовувати в сухому вигляді, розсипаючи навколо рослини.

До слова, в липні потрібно подбати не тільки про моркву. Раніше ми вже розповідали, як захистити огірки у літню спеку.

Це підживлення дуже добре впливає на овочі, тож ви гарантовано отримаєте солодкі плоди та щедрий урожай.