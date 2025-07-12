Більшість городів зараз процвітають через сонячні та спекотні дні. Тож липень – це ідеальний час для посадки чергового врожаю моркви, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Ось тільки для того, аби згодом зібрати щедрий урожай, спершу потрібно переконатися, що ви не припускаєтеся однієї критичної помилки.

Чому морква не росте?

Морква – це досить невибагливий коренеплід, та все ж в неї є свої вимоги до вирощування, і одна з них – це належна кількість простору. Дуже часто городники, навіть не здогадуючись про це, перевантажують ґрунт, і через це овочам зовсім не залишається місця для розвитку.

Насіння моркви крихітне, і тому досить часто його сіють надто близько одне до одного. Досягнути правильної відповіді дуже складно, і дуже часто це не під силу навіть досвідченим дачникам.

Втім, коли насіння моркви росте надто близько одне до одного, зрештою коріння не має місця для розростання, і через це ви зрештою отримаєте дрібну зморшкувату моркву, яка до того ж буде несмачною.

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Окрім того, так моркві доводиться конкурувати із своїми сусідами за поживні речовини, воду та світло – а це може призвести до того, що вона не ростиме взагалі. На щастя, це не така страшна біда, як може здатися спершу, адже виправити помилку досить просто – для цього моркву потрібно тільки прорідити.



Моркву потрібно проріджувати / Фото Pexels

Як прорідити ряд моркви?

Після посадки моркви потрібно зачекати 2 – 3 тижні, і щойно ви побачите кілька маленьких зелених верхівок, що проросли надто близько, зріжте їх ножицями біля основи, аби між рослинами було досить місця.

До слова, в липні потрібно подбати не тільки про моркву. Раніше ми вже розповідали, як захистити огірки у літню спеку.

Для того, аби морква виросла правильно та мала простір для розвитку, потрібно залишати між насінинами та паростками принаймні 5 сантиметрів. Після проріджування розсади потрібно добре полити її, аби ґрунт утрамбувався, а решта моркви залишилася здоровою.