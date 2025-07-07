У спекотні дні на грядках не обійтися без поливу, пише 24 Канал. Втім, з водою можна легко переборщити, тож ділянка стане сильно перезволоженою, від чого огірки можуть почати гнити. Полив у спеку може навіть знищити урожай, бо сонячне проміння обпече листя.

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Як врятувати огірки у спеку

Для забезпечення достатньої кількості вологи огіркам, їх треба не полива, а обприскувати. Дачники радять процедури чергувати. Це допоможе отримати овочам необхідний обсяг води без шкоди. Полив та обприскування потрібно проводити лише вранці або ввечері.

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Вода повинна проникати глибоко до кореневої системи. Після поливу дачники радять додатково розпушувати ґрунт, щоб запобігти утворенню кірки, яка здатна перекрити доступ води та повітря до коренів.



Поради, які вбережуть огірки від спеки / Фото Pexels

Задля збереження вологи в ґрунті можна використовувати мульчу. У літню пору ідеально підійде скошена трава. Вона допоможе запобігти швидкому випаровуванню води та підтримає стабільну температуру ґрунту.

Щоб зберегти урожай в спеку, потрібно подбати ще й про захист рослин від сонячних променів. Найкраще підійде агроволокно, яке добре пропускає повітря. Закріпіть матеріал, щоб його не здуло від вітру.

Краще переносити високу температуру овочам допоможуть калійні добрива. Їх потрібно внести в ґрунт, щоб забезпечити овочам поживні речовини. Додатково можна використовувати добрива, які містять цинк, магній та бор. Ці мікроелементи здатні сприяти загальному зміцненню рослин й допомагають протистояти стресу.

До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.

Не забувайте регулярно збирати стиглі плоди з городу, щоб стимулювати утворення нових зав’язей. Така дія дозволить отримати максимальний урожай.