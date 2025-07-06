В’ялі огірки змінюють текстуру та смак, тому задля того, щоб їх зберегти хрусткими, запам’ятайте кілька лайфхаків, пише 24 Канал.

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Як зберегти огірки хрусткими

Для зберігання хрусткості огірків, помийте овочі та висушіть за допомогою паперового рушника. Тоді вкладіть їх всередину силіконового пакета із застібкою та закрийте.

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Щоб огірки краще зберігалися – огорніть їх паперовим рушником, який буде вбирати вологу з овочів впродовж тривалого часу.

Не варто зберігати огірки в пакетах, оскільки всередині через високу вологість утворюється конденсат. Якщо вчасно не з’їсти овочі, то вони почнуть псуватися, в’янути й гнити.



Огірки зможуть зберігатися свіжими довше / Фото Pexels

Запам’ятайте, що огірки потрібно тримати окремо від помідорів, оскільки томати виділяють етилен, тому овочі почнуть швидше дозрівати. Тримайте огірки та помідори на різних полицях, або різних ящиках внизу холодильника.

До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.

Якщо ж у вас доволі багато огірків, які ви придбали на консервацію, тоді покладіть їх у поліетиленовий пакет та накрийте вологою марлею, при цьому не закриваючи пакет. Таким чином овочі зможуть залишитися свіжими впродовж 10 днів. А якщо загорнути кожен огірок у серветку чи паперовий рушник, поскладавши в целофановий пакет, то можна зберегти їхню свіжість до 14 днів.