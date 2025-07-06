Вялые огурцы меняют текстуру и вкус, поэтому для того, чтобы их сохранить хрустящими, запомните несколько лайфхаков, пишет 24 Канал.

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Как сохранить огурцы хрустящими

Для хранения хруста огурцов, помойте овощи и высушите с помощью бумажного полотенца. Тогда вложите их внутрь силиконового пакета с застежкой и закройте.

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Чтобы огурцы лучше хранились – оберните их бумажным полотенцем, который будет впитывать влагу из овощей в течение длительного времени.

Не стоит хранить огурцы в пакетах, поскольку внутри из-за высокой влажности образуется конденсат. Если вовремя не съесть овощи, то они начнут портиться, увядать и гнить.



Огурцы смогут храниться свежими дольше / Фото Pexels

Запомните, что огурцы нужно держать отдельно от помидоров, поскольку томаты выделяют этилен, поэтому овощи начнут быстрее созревать. Держите огурцы и помидоры на разных полках, или разных ящиках внизу холодильника.

К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.

Если же у вас довольно много огурцов, которые вы приобрели на консервацию, тогда положите их в полиэтиленовый пакет и накройте влажной марлей, при этом не закрывая пакет. Таким образом овощи смогут остаться свежими в течение 10 дней. А если завернуть каждый огурец в салфетку или бумажное полотенце, сложив в целлофановый пакет, то можно сохранить их свежесть до 14 дней.