В июле огурцы начинают активно расти, поэтому на этом этапе им необходимо получить немало питательных веществ, пишет 24 Канал. Для стимулирования роста стоит воспользоваться одним удобрением, которое обеспечит большое количество плодов.

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Чем подкормить огурцы в июле

Опытные дачники уже знают, что лучшей летней подкормкой для огурцов являются дрожжи. В них содержится органическое железо, аминокислоты, кальций, азот и фитогормоны. Также дрожжи богаты еще другими полезными веществами, которые хорошо влияют на рост.

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Азот необходим для огурцов, поскольку улучшает их рост. Во время брожения дрожжи выделяют много азота, поэтому это природное удобрение является идеальным.

Для приготовления подкормки нужно 50 граммов живых или 5 граммов сухих дрожжей, 5 чайных ложек сахара и 5 литров воды. Дрожжи нужно размять и бросить в кастрюле, добавив туда сахар и воду. Сахар добавляется к этому раствору, чтобы ускорить процесс брожения. После этого настой нужно размешать и поставить в теплое место.



Удобрение для огурцов, которое улучшит урожай / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что вода должна быть теплой, чтобы раствор начал лучше работать. Когда процесс брожения завершится, перелейте дрожжи в ведро и приготовьте концентрат, чтобы разводить его в пропорции 1:5. К 10 литрам воды нужно добавить 2 литра настойки дрожжей и поливать средством огурцы.

К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.

Чтобы огурцы лучше росли, не забывайте в жару и засуху поливать растения утром или поздно вечером. В обед поливать овощи нельзя, поскольку это может привести к ожогам листьев.