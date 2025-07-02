Урожай может быть под угрозой, если в начале июля огурцы не сформировали новых листьев и плодов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию". Для стимулирования роста, огородники советуют воспользоваться одним проверенным средством.

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Как улучшить рост огурцов в июле

Застой в росте может указывать на недостаток азота. Дачники всегда отмечают,, чтобы не перезагружать овощи азотом, однако их слишком маленькое количество все же плохо влияет на рост растений. Отсутствие полезных микроэлементов поможет восстановить янтарная кислота.

Для создания раствора понадобится всего 2 грамма порошка. Кислота продается в аптеке или магазинах по очень доступной цене. Средство надо растворить в 200 миллиграммах теплой воды, а потом добавить 10 литров обычной воды. Такая концентрация прекрасно подойдет для полива огурцов.



Янтарная кислота улучшит рост огурцов / Фото Pexels

Этой подкормкой огурцы нужно поливать под корень или опрыскивать по листьям. Разведенная янтарная кислота прекрасно ускоряет рост зелени и укрепляет корни.

Из-за снижения температуры или засухи, удобрение помогает растению справиться со стрессом. Кроме того, подкормки улучшает иммунитет огурцов и фотосинтез. Дачники советуют проводить обработку янтарной кислотой раз в 10 дней.

К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.

В качестве альтернативы можете выбрать дрожжи – гриб, который быстро растет и во время брожения выделяет много азота, который нужен молодым растениям. Именно он поспособствует лучшему росту огурцов и укрепит их корневую систему. Кроме азота дрожжи содержат аминокислоты, кальций, фитогормоны и органическое железо.