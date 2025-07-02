Урожай може бути під загрозою, якщо на початку липня огірки не сформували нових листків та плодів, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію". Для стимулювання росту, городники радять скористатися одним перевіреним засобом.

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Як покращити ріст огірків у липні

Застій у рості може вказувати на нестачу азоту. Дачники завжди наголошують на тому, щоб не перезавантажувати овочі азотом, однак їхня занадто маленька кількість все ж таки погано впливає на ріст рослин. Відсутність корисних мікроелементів допоможе відновити бурштинова кислота.

Для створення розчину знадобиться всього 2 грами порошку. Кислота продається в аптеці чи магазинах за дуже доступною ціною. Засіб треба розчинити у 200 міліграмах теплої води, а тоді додати 10 літрів звичайної води. Така концентрація чудово підійде для поливу огірків.



Бурштинова кислота покращить ріст огірків / Фото Pexels

Цим підживленням огірки потрібно поливати під корінь чи обприскувати по листю. Розведена бурштинова кислота чудово пришвидшує ріст зелені та зміцнює коріння.

Через зниження температури або посухи, добриво допомагає рослині впоратися зі стресом. Окрім того, підживлення покращує імунітет огірків та фотосинтез. Дачники радять проводити обробку бурштиновою кислотою раз на 10 днів.

До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.

Як альтернативу можете обрати дріжджі – гриб, який швидко росте й під час бродіння виділяє багато азоту, який потрібен молодим рослинам. Саме він посприяє кращому росту огірків та зміцнить їхню кореневу систему. Крім азоту дріжджі містять амінокислоти, кальцій, фітогормони та органічне залізо.