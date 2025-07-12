Хоча цей процес потребує трохи терпіння, дотримання правильних кроків дає чудовий результат. Про всі тонкощі посадки гортензій розкаже 24 Канал.

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Що потрібно знати перед посівом

Гортензії найчастіше розмножують живцями або поділом куща, але насіннєвий спосіб теж популярний, особливо серед тих, хто хоче виростити нові сорти або просто спробувати свої сили з "нуля". Варто пам'ятати, що насіння гортензії дуже дрібне й потребує певних умов для проростання.

Як посіяти гортензію в липні

Підготуйте ґрунт. Для посіву підійде легкий, зволожений субстрат із додаванням торфу або піску. Обирайте неглибокі місткості з хорошим дренажем.

Зверніть увагу! Гортензії потребують правильного розміщення, обрізки та поливу для пишного цвітіння. Невдале сусідство та густа посадка можуть негативно вплинути на ріст гортензій.

Посів без заглиблення. Насіння гортензії не потрібно закопувати. Просто рівномірно розподіліть його по поверхні ґрунту й злегка притисніть. Можна злегка обприскати водою з пульверизатора.

Створіть парниковий ефект. Накрийте місткість плівкою або склом. Поставте її у тепле, світле місце (але не під пряме сонце). Ідеальна температура для проростання – +20...+25°C.

Регулярно провітрюйте. Щодня знімайте укриття на кілька хвилин, щоб уникнути появи плісняви, та зволожуйте ґрунт за потреби.



Як посіяти гортензію у липні / Фото Unsplash

Пересадка. Перші сходи можуть з'явитися через 2 – 4 тижні. Коли рослини зміцніють і матимуть 2 – 3 справжніх листочки, їх можна обережно пікірувати в окремі горщики.

Висадка у відкритий ґрунт. У відкритий ґрунт молоді гортензії висаджують наступної весни. У перший рік краще тримати їх у захищеному місці або навіть вдома.

Посів у липні – це більше підготовка до вирощування в домашніх умовах або теплиці. Якщо все зробити правильно, наступного літа рослини вже можуть потішити першими квітами.