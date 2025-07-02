Літо вже в розпалі, та це значить, що й до осені залишилося не так багато часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож варто подбати про те, аби на вашому квітнику цвітіння продовжувалося і у вересні, і в жовтні.

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Волошки

Волошка – це красива квітка, що цвіте у відтінках синього, фіолетового, рожевого чи навіть білого. Однорічники можуть квітнути аж до осені, якщо ви регулярно виконуватимете одне просте завдання – обрізатимете головки квітів, що відцвіли.

Вони ідеально підходять для пишного саду, адже можуть виростати досить високими та створити цікавий дизайн практично на будь-якій клумбі.



Волошки можна посадити у липні / Фото Pexels

Вербена

Вербена – це трав'яниста квітуча рослина, що має грона яскравих квітів від білого до червоного та абрикосового кольорів. Попри те, що в прохолодному кліматі вербену часто вирощують як однорічну рослину, в тепліших умовах вона є багаторічником.

Почніть з вирощування розсади, або ж посійте насіння одразу ж у відкритий ґрунт на сонячній ділянці, а тоді регулярно прибирайте сухі квіти, аби продовжити сезон цвітіння.

Космеї

Космея – це однорічна рослина, що дивовижно швидко росте та може потішити спалахами білого, рожевого, жовтого, червоного та помаранчевого кольорів. Космеї – це ідеальні рослини для посадки в липні: вже наприкінці серпня вони починають цвісти, і це цвітіння не припиняється аж до жовтня.

До речі, раніше ми вже розповідали, які квітучі ліани можна посадити навіть в глибокій тіні – вони ідеально підходять для темного саду.

Хризантеми

Цей багаторічник недарма такий популярний – він протягом значної частини осені тішитиме вас яскравими відтінками. Окрім того, цю чудову осінню квітку можна знайти практично у будь-якому кольорі веселки. До середини липня потрібно встигнути прищепити стебла, аби рослини стали більш кущистими і восени на них з'явилося більше бутонів.

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Ромашка

Є чимало видів ромашок, що цвітуть не влітку, а восени – і їхнє мереживне листя та привабливі білі пелюстки можуть перетворити ваш сад на справжнє диво навіть коли листя з дерев вже почне опадати.

Головне – посадити ромашки на повному сонці чи у півтіні, а також потурбуватися про те, аби вони отримували 2,5 – 5 сантиметрів води щотижня.