Лето уже в разгаре, и это значит, что и до осени осталось не так много времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы на вашем цветнике цветение продолжалось и в сентябре, и в октябре.

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Васильки

Василек – это красивый цветок, что цветет в оттенках синего, фиолетового, розового или даже белого. Однолетники могут цвести до осени, если вы регулярно будете выполнять одну простую задачу – обрезать головки цветов, что отцвели.

Они идеально подходят для пышного сада, ведь могут вырастать достаточно высокими и создать интересный дизайн практически на любой клумбе.



Васильки можно посадить в июле / Фото Pexels

Вербена

Вербена – это травянистое цветущее растение, имеющее гроздья ярких цветов от белого до красного и абрикосового цветов. Несмотря на то, что в прохладном климате вербену часто выращивают как однолетнее растение, в теплых условиях она является многолетником.

Начните с выращивания рассады, или посейте семена сразу же в открытый грунт на солнечном участке, а потом регулярно убирайте сухие цветы, чтобы продлить сезон цветения.

Космеи

Космея – это однолетнее растение, что удивительно быстро растет и может порадовать вспышками белого, розового, желтого, красного и оранжевого цветов. Космеи – это идеальные растения для посадки в июле: уже в конце августа они начинают цвести, и это цветение не прекращается до октября.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие цветущие лианы можно посадить даже в глубокой тени – они идеально подходят для темного сада.

Хризантемы

Этот многолетник недаром такой популярный – он в течение значительной части осени будет радовать вас яркими оттенками. Кроме того, этот замечательный осенний цветок можно найти практически в любом цвете радуги. До середины июля нужно успеть привить стебли, чтобы растения стали более кустистыми и осенью на них появилось больше бутонов.

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Ромашка

Есть немало видов ромашек, что цветут не летом, а осенью – и их кружевные листья и привлекательные белые лепестки могут превратить ваш сад в настоящее чудо даже когда листья с деревьев уже начнет опадать.

Главное – посадить ромашки на полном солнце или в полутени, а также позаботиться о том, чтобы они получали 2,5 – 5 сантиметров воды еженедельно.