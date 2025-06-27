Лунный календарь огородника – это необходимый инструмент для любого дачника. Он не только подскажет, какие есть благоприятные и неблагоприятные дни в июле 2025 года, но и подскажет, какие дела обязательно нужно выполнить в этом месяце, сообщает 24 Канал.

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Календарь огородника на июль

Июль – это горячая пора для огородников во всех смыслах: несмотря на то, что солнце припекает, работы на участке совсем не ждут. И для того, чтобы все успеть, можно обратиться за помощью к лунному календарю.

1 июля. Это удачный день для посева однолетних цветов и посадки декоративных кустов и деревьев. В общем можно заниматься практически всеми огородными работами.

2 – 4 июля. Хорошее время для посева корнеплодов, зелени, бобовых, пряностей, овощей и фруктов. Нельзя проводить прививки, обрезку и пикировку.

6 – 7 июля. Удачный день для обработки от вредителей, сбора урожая и любого ухода за почвой. Впрочем, беспокоить корни растений не стоит – а значит, воздержитесь от пикировки, пересадки и обрезки растений.

8 – 9 июля. Хорошее время для посева цветущих и лекарственных растений, высадки саженцев и прополки грядок. Зато нельзя обрезать растения, или активно поливать их – они сейчас особенно чувствительны.

Кстати, ранее мы делились лунным календарем на июль – он поможет спланировать важные встречи и дела, чтобы они прошли максимально удачно.

10 – 13 июляя. Совсем неудачное время для посадки растений, дающих наземные плоды. Зато можно высаживать корнеплоды. Впрочем, 10 июля лучше воздержаться от любых работ на земле – вместо этого посвятите время отдыху и уходу за инвентарем.

14 – 15 июля. Можно сеять практически все овощи, зелень и цветы. Также без страха беритесь за полив, прореживание растений и подкормку почвы. Впрочем, от химической обработки сада и огорода лучше воздержаться.

16 июля. Можно сеять и пересаживать большинство овощей и зелени. Нельзя обрезать, пасынковать растения и проводить химическую обработку.

17 – 18 июля. Советуют разрыхлить почву в прикорневой зоне растений, а также удалить сорняки с грядок, проредить посевы. Идеальные дни также и для обработки огорода и сада от вредителей.

19 – 21 июля. Очень неудачные дни для работы с растениями, дающими наземные плоды. Зато можно сажать корнеплоды и бобовые, собирать урожай и обрабатывать огород. Хорошее это время также для консервации.

22 – 23 июля. Можно в эти дни собирать урожай, сажать горох, сою, капусту, редис, клубнику и виноград. Единственное, чего стоит избегать – это обильного посева.

24 июля. Этот день идеально подходит для замачивания и проращивания семян, полива огорода и внесения удобрений.

25 – 26 июля. Очень удачные дни для огородничества, можно выполнять любые работы.

27 – 29 июля. В эти дни можно сеять однолетние цветы, вьющиеся растения и декоративные кустарники. Не бойтесь пересаживать сеянцы и делить многолетники. Впрочем, не стоит проводить обрезку плодовых культур.

30 июля – удачный день для садоводства и огородничества. Единственные действия, которых стоит избегать – это прививка и обрезка плодовых.

31 июля. Хороший день для посадки клубневых, овощей, плодовых и бобовых растений. Можно поливать и рыхлить почву, а также прищипывать побеги.