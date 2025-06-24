Фазы Луны имеют непосредственное влияние на человеческую жизнь – они определяют, какие дни будут удачными, а в какие лучше поберечься. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем на июль, чтобы вы убереглись от досадных ошибок.

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Лунный календарь на июль 1 июля Новая луна 5 день 2 июля Растущая луна 6 день 3 июля Первая четверть 7 день 4 июля Растущая луна 8 день 5 июля Растущая луна 9 день 6 июля Растущая луна 10 день 7 июля Растущая луна 11 день 8 июля Растущая луна 12 день 9 июля Растущая луна 13 день 10 июля Растущая луна 14 день 11 июля Полнолуние 15 день 12 июля Убывающая луна 16 день 13 июля Убывающая луна 17 день 14 июля Убывающая луна 18 день 15 июля Убывающая луна 19 день 16 июля Убывающая луна 20 день 17 июля Убывающая луна 21 день 18 июля Последняя четверть 22 день 19 июля Последняя четверть 23 день 20 июля Убывающая луна 24 день 21 июля Убывающая луна 25 день 22 июля Убывающая луна 26 день 23 июля Убывающая луна 27 день 24 июля Убывающая луна 28 день 25 июля Новолуние 29 день 26 июля Растущая луна 0 день 27 июля Растущая луна 1 день 28 июля Растущая луна 2 день 29 июля Растущая луна 3 день 30 июля Растущая луна 4 день 31 июля Растущая луна 5 день

Как фазы Луны в июле влияют на людей?

Лунный цикл несколько отличается от календарного месяца, и длится всего 29 дней. Также он делится на четыре фазы, которые совершенно по-разному влияют на самочувствие людей.

Новолуние – это время символизирует начало всего нового. Именно тогда, когда луна в новолуние, советуют создавать новые проекты и планы, договариваться о встречах с друзьями и тому подобное.

– это время символизирует начало всего нового. Именно тогда, когда луна в новолуние, советуют создавать новые проекты и планы, договариваться о встречах с друзьями и тому подобное. Первая четверть – идеальное время для продуктивности. Попробуйте использовать эти дни для того, чтобы воплотить в жизнь предыдущие планы.

– идеальное время для продуктивности. Попробуйте использовать эти дни для того, чтобы воплотить в жизнь предыдущие планы. Полнолуние – это время эзотерики и астрологи считают опасным, поэтому ничего важного планировать не стоит. Уделите это время отдыху, времени с семьей и тому подобное.

– это время эзотерики и астрологи считают опасным, поэтому ничего важного планировать не стоит. Уделите это время отдыху, времени с семьей и тому подобное. Последняя четверть – идеальная возможность подвести итоги и проанализировать месяц и свое моральное состояние.

Какие есть благоприятные и неблагоприятные дни в июле?

В июле большинство дней будут удачными и принесут успех. Впрочем, есть даты, когда стоит все же быть осторожными.

Наиболее благоприятные дни – это 1, 2 и 22 июля. Нейтральными считаются 3, 10, 17, 18, 26 и 30 июля.

Но на 19, 20 и 29 июля лучше ничего не планировать – эти дни могут принести неудачу и разочарование.