Фазы Луны имеют непосредственное влияние на человеческую жизнь – они определяют, какие дни будут удачными, а в какие лучше поберечься. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем на июль, чтобы вы убереглись от досадных ошибок.
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|1 июля
|Новая луна
|5 день
|2 июля
|Растущая луна
|6 день
|3 июля
|Первая четверть
|7 день
|4 июля
|Растущая луна
|8 день
|5 июля
|Растущая луна
|9 день
|6 июля
|Растущая луна
|10 день
|7 июля
|Растущая луна
|11 день
|8 июля
|Растущая луна
|12 день
|9 июля
|Растущая луна
|13 день
|10 июля
|Растущая луна
|14 день
|11 июля
|Полнолуние
|15 день
|12 июля
|Убывающая луна
|16 день
|13 июля
|Убывающая луна
|17 день
|14 июля
|Убывающая луна
|18 день
|15 июля
|Убывающая луна
|19 день
|16 июля
|Убывающая луна
|20 день
|17 июля
|Убывающая луна
|21 день
|18 июля
|Последняя четверть
|22 день
|19 июля
|Последняя четверть
|23 день
|20 июля
|Убывающая луна
|24 день
|21 июля
|Убывающая луна
|25 день
|22 июля
|Убывающая луна
|26 день
|23 июля
|Убывающая луна
|27 день
|24 июля
|Убывающая луна
|28 день
|25 июля
|Новолуние
|29 день
|26 июля
|Растущая луна
|0 день
|27 июля
|Растущая луна
|1 день
|28 июля
|Растущая луна
|2 день
|29 июля
|Растущая луна
|3 день
|30 июля
|Растущая луна
|4 день
|31 июля
|Растущая луна
|5 день
Как фазы Луны в июле влияют на людей?
Лунный цикл несколько отличается от календарного месяца, и длится всего 29 дней. Также он делится на четыре фазы, которые совершенно по-разному влияют на самочувствие людей.
- Новолуние – это время символизирует начало всего нового. Именно тогда, когда луна в новолуние, советуют создавать новые проекты и планы, договариваться о встречах с друзьями и тому подобное.
- Первая четверть – идеальное время для продуктивности. Попробуйте использовать эти дни для того, чтобы воплотить в жизнь предыдущие планы.
- Полнолуние – это время эзотерики и астрологи считают опасным, поэтому ничего важного планировать не стоит. Уделите это время отдыху, времени с семьей и тому подобное.
- Последняя четверть – идеальная возможность подвести итоги и проанализировать месяц и свое моральное состояние.
Какие есть благоприятные и неблагоприятные дни в июле?
В июле большинство дней будут удачными и принесут успех. Впрочем, есть даты, когда стоит все же быть осторожными.
Наиболее благоприятные дни – это 1, 2 и 22 июля. Нейтральными считаются 3, 10, 17, 18, 26 и 30 июля.
Но на 19, 20 и 29 июля лучше ничего не планировать – эти дни могут принести неудачу и разочарование.