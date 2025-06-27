Місячний календар городника – це необхідний інструмент для будь-якого дачника. Він не тільки підкаже, які є сприятливі та несприятливі дні у липні 2025 року, але й підкаже, які справи обов'язково потрібно виконати цього місяця, повідомляє 24 Канал.

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Календар городника на липень

Липень – це гаряча пора для городників в усіх сенсах: попри те, що сонце припікає, роботи на ділянці зовсім не чекають. І для того, аби все встигнути, можна звернутися за допомогою до місячного календаря.

1 липня. Це вдалий день для посіву однорічних квітів та посадки декоративних кущів і дерев. Загалом можна займатися практично усіма городніми роботами.

2 – 4 липня. Хороший час для посіву коренеплодів, зелені, бобових, прянощів, овочів та фруктів. Не можна проводити щеплення, обрізку та пікірування.

6 – 7 липня. Вдалий день для обробки від шкідників, збору врожаю та будь-якого догляду за ґрунтом. Втім, турбувати коріння рослин не варто – а значить, утримайтеся від пікірування, пересадки та обрізки рослин.

8 – 9 липня. Гарний час для посіву квітучих та лікарських рослин, висадки саджанців та прополювання грядок. Натомість не можна обрізати рослини, або ж активно поливати їх – вони зараз особливо чутливі.

До речі, раніше ми ділилися місячним календарем на липень – він допоможе спланувати важливі зустрічі та справи, аби вони пройшли максимально вдало.

10 – 13 липня. Зовсім невдалий час для посадки рослин, що дають наземні плоди. Натомість можна висаджувати коренеплоди. Втім, 10 липня краще утриматися від будь-яких робіт на землі – натомість присвятіть час відпочинку та догляду за інвентарем.

14 – 15 липня. Можна сіяти практично усі овочі, зелень та квіти. Також без страху беріться за полив, проріджування рослин та підживлення ґрунту. Втім, від хімічної обробки саду та городу краще утриматися.

16 липня. Можна сіяти та пересаджувати більшість овочів та зелені. Не можна обрізати, пасинкувати рослини та проводити хімічну обробку.

17 – 18 липня. Радять розпушити ґрунт у прикореневій зоні рослин, а також видалити бур'яни з грядок, прорідити посіви. Ідеальні дні також і для обробки городу та саду від шкідників.

19 – 21 липня. Дуже невдалі дні для роботи з рослинами, що дають наземні плоди. Натомість можна садити коренеплоди та бобові, збирати урожай та обробляти город. Хороший цей час також для консервації.

22 – 23 липня. Можна у ці дні збирати урожай, саджати горох, сою, капусту, редис, полуницю та виноград. Єдине, чого варто уникати – це рясного посіву.

24 липня. Цей день ідеально підходить для замочування та пророщування насіння, поливу городу та внесення добрив.

25 – 26 липня. Дуже вдалі дні для городництва, можна виконувати будь-які роботи.

27 – 29 липня. В ці дні можна сіяти однорічні квіти, в'юнкі рослини та декоративні чагарники. Не бійтеся пересаджувати сіянці та ділити багаторічники. Втім, не варто проводити обрізку плодових культур.

30 липня – вдалий день для садівництва та городництва. Єдині дії, яких варто уникати – це щеплення та обрізка плодових.

31 липня. Хороший день для посадки бульбових, овочів, плодових та бобових рослин. Можна поливати та розпушувати ґрунт, а також прищипувати пагони.