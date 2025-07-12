Большинство огородов сейчас процветают из-за солнечных и жарких дней. Поэтому июль – это идеальное время для посадки очередного урожая моркови, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Июльский лайфхак: как посеять гортензию, чтобы она поразила всех

Вот только для того, чтобы впоследствии собрать щедрый урожай, сначала нужно убедиться, что вы не допускаете одной критической ошибки.

Почему морковь не растет?

Морковь – это достаточно неприхотливый корнеплод, и все же у нее есть свои требования к выращиванию, и одно из них – это надлежащее количество пространства. Очень часто огородники, даже не догадываясь об этом, перегружают почву, и из-за этого овощам совсем не остается места для развития.

Семена моркови крошечные, и поэтому довольно часто их сеют слишком близко друг к другу. Достичь правильного ответа очень сложно, и очень часто это не под силу даже опытным дачникам.

Впрочем, когда семена моркови растут слишком близко друг к другу, в конце концов корни не имеет места для разрастания, и поэтому вы в конце концов получите мелкую морщинистую морковь, которая к тому же будет невкусной.

До речі, знайти насіння за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Кроме того, так моркови приходится конкурировать со своими соседями за питательные вещества, воду и свет – а это может привести к тому, что она не будет расти вообще. К счастью, это не такая страшная беда, как может показаться сначала, ведь исправить ошибку достаточно просто – для этого морковь нужно только проредить.



Морковь нужно прореживать / Фото Pexels

Как проредить ряд моркови?

После посадки моркови нужно подождать 2 – 3 недели, и как только вы увидите несколько маленьких зеленых верхушек, проросших слишком близко, срежьте их ножницами у основания, чтобы между растениями было достаточно места.

К слову, в июле нужно позаботиться не только о моркови. Ранее мы уже рассказывали, как защитить огурцы в летнюю жару.

Для того, чтобы морковь выросла правильно и имела пространство для развития, нужно оставлять между семенами и ростками по крайней мере 5 сантиметров. После прореживания рассады нужно хорошо полить ее, чтобы почва утрамбовалась, а остальная морковь осталась здоровой.