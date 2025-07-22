Щоб добриво краще взялося, його поєднують з поливом, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН. У випадку, якщо ділянка волога від опадів, то полив є необов’язковим.

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Чим підживити гарбуз для кращого урожаю?

Мінеральні добрива

Гарбуз дуже любить мінеральні добрива й чудово після них починає плодоносити. Фахівці радять купувати суперфосфат та сульфат калію. Азотні добрива теж можна використовувати у помірній кількості, але лише в тому випадку, якщо пожовкло листя.

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Деревний попіл

Для росту гарбуза потрібна зола, яка багата на калій. Окрім того, вона корисна тим, що відлякує від плодів слимаків. Золу потрібно просто посипати біля коріння культури, а можна приготувати розчин з водою у співвідношенні 1:5 й полити під корінь.

Курячий послід

Послід потрібно викласти на дно відра й залити водою. Тоді поставте його в сонячне місце й залишіть на кілька днів. Після зазначеного часу послід треба розбавити водою у співвідношенні 1:20. Цим добривом треба поливати гарбузи на етапі активного росту.



Найкращі добрива для гарбуза / Фото Pexels

Розчин з трав

Для підгодівлі підходять будь-які трави чи бур’яни, але дачники найбільше радять використовувати кропиву. Вона добре насичує ґрунт корисними речовинами та відлякує шкідників. Траву потрібно порізати й наповнити нею відро наполовину. Тоді все залити водою та залишити на кілька днів під сонце. Розчин потрібно розвести з водою у співвідношенні 1:10 й полити гарбуз під корінь.

До слова, в липні потрібно подбати не тільки про гарбуз. Раніше ми вже розповідали, як захистити огірки у літню спеку.

Розчин дріжджів та цукру

Це універсальне добриво, яке гарно впливає на ріст гарбузів. У 10 літрах гарячої води потрібно розвести 100 грамів пресованих дріжджів та 100 грамів цукру. Суміш треба залишити бродити на тиждень, а тоді розбавити розчин 10 літрами води. Поливати гарбуз потрібно під корінь по 1 літру добрива на кущ.