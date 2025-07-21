К счастью, паутинного клеща можно уничтожить, а соответственно – и спасти свои розы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma. И для этого нужно действовать немедленно и не медлить, пока вредитель не нанес непоправимый вред.

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Какие признаки поражения паутинным клещом?

Паутинный клещ – это практически микроскопический паучок, что может поселиться на растениях. Он быстро оплетает их паутиной, а сам питается соком из листьев, стебля и цветов. Живет он не более, чем месяц – и за это время самка успевает отложить более сотни яиц, и поэтому вредитель может очень быстро оккупировать ваши культуры.

Вот несколько характерных признаков, что розы заражены паутинным клещом:

появление белой тонкой паутины сначала на верхушке, а затем и на остальной части растения;

белые пятна на листьях;

пожелтение и скручивание листочков;

плохой рост бутонов.

К слову, ранее мы рассказывали, что делать, если начали желтеть листья гортензии – это может быть сигналом серьезной проблемы.



Розы нужно защитить от клеща / Фото Pexels

Как избавиться от паутинного клеща на розах?

Если вы заметили паутинного клеща, действуйте немедленно. Прежде всего нужно убрать поврежденные части цветка, забрать листья, что опали – на нем может быть клещ или яйца, а также другие вредители.

Для того, чтобы убедиться, что паутинный клещ исчез, лучше использовать специальные средства – например, препараты Актеллик или Вертимек.

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Впрочем, немало огородников и садоводов используют против паутинного клеща народные средства. Они также действенные, но стоит быть готовыми к тому, что обрабатывать растения придется значительно чаще. Наиболее популярное средство – это мыльный раствор.

Кстати, использовать его для опрыскивания кустов роз можно не только при заражении, но и в качестве профилактики. Также паутинный клещ боится чеснока, поэтому для борьбы можно использовать разбавленную настойку корнеплода.