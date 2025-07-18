Основная проблема в ситуации с пожелтением листьев гортензии заключается в том, что вызвать его может немало факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому вам придется поиграть в детектива перед тем, как спасать куст.

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Пожелтение у основания гортензии

Если желтеют только листья у основания гортензии, это может значить, что они просто достигли конца своего жизненного цикла, и растение их сбрасывает. Несколько желтых листьев у основания – это нормальное явление, ведь растение извлекает питательные вещества из старых листьев перед тем, как сбрасывать его.

Впоследствии оно заменится новым ростом выше на стебле растения.

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Желтые листья на верхушке гортензии

А вот в таком случае это уже может быть проблемой, что требует исправления. Желтые пятнистые листья ближе к центру и основанию растения может быть признаком грибковой или бактериальной пятнистости.

Если это действительно это заболевание, тогда желтый цвет начнет появляться как небольшие пятна между зелеными листьями.



Гортензия может пожелтеть / Фото Pexels

Желтые листья на молодых побегах цветка

Слишком сильный полив – это одна из наиболее распространенных причин пожелтения листьев. Также недостаток питательных веществ может стать вероятной причиной, что влияет на новые листья гортензии.

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Если в корневой зоне куста накапливается стоячая вода, это приводит к снижению эффективности корней, а порой даже к их гниению.

Желтые или коричневые пятна на листьях

Если на листьях гортензии появляются желтые, коричневые или белые пятна, сосредоточены на тех частях куста, которые получают много света – это могут быть солнечные ожоги. Таким образом растение пытается справиться с интенсивным солнцем.