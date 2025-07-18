Основна проблема у ситуації з пожовтінням листя гортензії полягає в тому, що спричинити його може чимало факторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож вам доведеться пограти у детектива перед тим, як рятувати кущ.

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Пожовтіння біля основи гортензії

Якщо жовтішає тільки листя біля основи гортензії, це може значити, що воно просто досягло кінця свого життєвого циклу, і рослина його скидає. Кілька жовтих листків біля основи – це нормальне явище, адже рослина витягує поживні речовини зі старого листя перед тим, як скидати його.

Згодом воно заміниться новим ростом вище на стеблі рослини.

До слова, раніше ми вже розповідали, які квіти потрібно посадити у липні, аби вони цвіли всю осінь.

Жовте листя на верхівці гортензії

А ось у такому випадку це вже може бути проблемою, що потребує виправлення. Жовте плямисте листя ближче до центру та основи рослини може бути ознакою грибкової чи бактеріальної плямистості.

Якщо це справді це захворювання, тоді жовтий колір почне з'являтися як невеликі плями між зеленим листям.



Гортензія може пожовтіти / Фото Pexels

Жовте листя на молодих пагонах квітки

Надто сильний полив – це одна з найбільш поширених причин пожовтіння листя. Також нестача поживних речовин може стати ймовірною причиною, що впливає на нове листя гортензії.

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Якщо в кореневій зоні куща накопичується стояча вода, це призводить до зниження ефективності коренів, а часом навіть до їхнього гниття.

Жовті чи коричневі плями на листі

Якщо на листках гортензії з'являються жовті, коричневі чи білі плями, що зосереджені на тих частинах куща, які отримують багато світла – це можуть бути сонячні опіки. Таким чином рослина намагається впоратися з інтенсивним сонцем.