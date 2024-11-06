Оказывается, некоторые вазоны с комнатными растениями могут привлекать в ваш дом беды, ссоры и бедность, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы избежать этих эффектов, лучше не заводить дома такие растения.

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Плющ

Это растение еще издавна имеет плохую репутацию – считается, что вьющееся растение в доме может принести немало негативных последствий. В частности, женщинам оно приносит проблемы в личной жизни, финансовые трудности и неприятности, а вот мужчины могут становиться раздражительными и быстро уставать.

Плющ лучше выращивать за пределами дома или у ворот – так он сможет защитить вас от зла и сглаза.

Циперус

Циперус – это растение с удивительно сильным биополем, и часто можно услышать, что это лечебное растение, дающее положительную энергию. Но существуют и другие поверья, с совершенно противоположным значением. Вроде циперус является растением-вампиром, что высасывает из вас радость и жизненные силы. Кроме того, он вроде бы может плохо влиять на сон, поэтому лучше не ставить его в спальне.

Фиалка

Очень часто можно услышать поверье о том, что девушка, которая имеет фиалки дома, не выйдет замуж по любви. Кроме того, наличие такого цветка дома может принести и болезни в дом.



Фиалка в доме приносит беду / Фото Pexels

Впрочем, немало людей считают фиалку цветком мира, и это одно из самых популярных комнатных растений. И недаром, ведь существуют сотни видов и не менее оттенков растения, и она может украсить любой подоконник.

Монстера

В азиатских странах верят, что монстера имеет положительную энергетику и может продлевать жизнь, но в западной культуре она ассоциируется с негативом. Считается, что монстера может вытягивать энергию из людей, и они из-за этого становятся вялыми и апатичными.

Папоротник

А это растение вообще издавна считается символом смерти, горя и беды в доме. Кроме того, эзотерики убеждены, что папоротник в доме подталкивает вас быть менее осмотрительными со своими финансами, тратить деньги на ненужные вещи.