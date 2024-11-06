Виявляється, деякі вазони з кімнатними рослинами можуть привертати до вашого дому біди, сварки та бідність, повідомляє 24 Канал. І для того, щоб уникнути цих ефектів, краще не заводити вдома такі рослини.

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Плющ

Ця рослина ще здавна має погану репутацію – вважається, що в'юнка рослина у домі може принести чимало негативних наслідків. Зокрема, жінкам вона приносить проблеми у особистому житті, фінансові труднощі та неприємності, а ось чоловіки можуть ставати дратівливими та швидко втомлюватися.

Плющ краще вирощувати за межами будинку чи біля воріт – так він зможе захистити вас від зла та пристріту.

Циперус

Циперус – це рослина з дивовижно сильним біополем, і часто можна почути, що це лікувальна рослина, що дає позитивну енергію. Але існують й інші повір'я, з зовсім протилежним значенням. Начебто циперус є рослиною-вампіром, що висмоктує з вас радість та життєві сили. Окрім того, він начебто може погано впливати на сон, тож краще не ставити його у спальні.

Фіалка

Дуже часто можна почути повір'я про те, що дівчина, яка має фіалки вдома, не вийде заміж по любові. Окрім того, наявність такої квітки вдома може принести й хвороби до оселі.



Фіалка в домі приносить біду / Фото Pexels

Втім, чимало людей вважають фіалку квіткою миру, і це одна з найпопулярніших кімнатних рослин. І недарма, адже існують сотні видів та не менше відтінків рослини, і вона може прикрасити будь-яке підвіконня.

Монстера

В азійських країнах вірять, що монстера має позитивну енергетику та може продовжувати життя, але в західній культурі вона асоціюється з негативом. Вважається, що монстера може витягувати енергію з людей, і вони через це стають млявими та апатичними.

Папороть

А ця рослина взагалі здавна вважається символом смерті, горя та біди у домі. Окрім того, езотерики переконані, що папороть в домі підштовхує вас бути менш обачними зі своїми фінансами, витрачати гроші на непотрібні речі.