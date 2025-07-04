Гарно заточена терка – це річ, на яку більшість людей навіть не звертають уваги, аж поки вона не зникне, повідомляє 24 Канал. Та повернути гостроту кухонному інструменту можна вдома і за лічені хвилини.

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Тож ділимося кількома найпростішими способами заточити терку в домашніх умовах.

Алюмінієва фольга

Звичайна фольга, яку зазвичай використовують для запікання та приготування страв, може стати тут у пригоді – і крім того, що методом можуть скористатися усі, він має ще одну перевагу: фольга дешева та доступна.

Потрібно просто взяти великий шматок алюмінієвої фольги десь на 40 – 50 сантиметрів та згорнути фольгу у не надто щільну кульку. Тріть фольгу об поверхню терки в одному напрямку, згори донизу.

Після того, як завершите, перевірте гостроту. Якщо терка все ще здається тупою, повторіть процедуру. До речі, так можна не тільки нагострити терку, але й почистити її від складних залишків бруду, що з часом накопичується на стінках.

Почистити народними засобами можна не тільки терку – раніше ми вже розповідали, чим помити духовку від складних забруднень жиром.

Чашка

Так, звичайнісіньку чашку можна використати для того, аби нагострити терку. Та з цим оригінальним лайфхаком варто бути обережними.

Візьміть керамічну чашку так, аби нижню частину прикласти до терки. Почніть водити згори донизу протягом п'яти хвилин. Абразивні властивості кераміки можуть перетворити дно чашки на мініатюрну точилку.



Чашкою можна нагострити терку / Фото Pexels

Ніж

Ніж не використовують для того, щоб точити терку, але він також може повернути їй новизну – у трохи інший спосіб. Під час натирання продуктів дуже часто трапляється таке, що зубчики терки загортаються всередину і стають неефективними.

Для того, аби виправити цю проблему, потрібно просунути кінчик ножа у отвір між загнутим зубчиком та виправити його.