Хорошо заточенная терка – это вещь, на которую большинство людей даже не обращают внимания, пока она не исчезнет, сообщает 24 Канал. Но вернуть остроту кухонному инструменту можно дома и за считанные минуты.

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Поэтому делимся несколькими простыми способами заточить терку в домашних условиях.

Алюминиевая фольга

Обычная фольга, которую обычно используют для запекания и приготовления блюд, может пригодиться здесь – и кроме того, что методом могут воспользоваться все, он имеет еще одно преимущество: фольга дешевая и доступная.

Нужно просто взять большой кусок алюминиевой фольги где-то на 40 – 50 сантиметров и свернуть фольгу в не слишком плотный шарик. Трите фольгу о поверхность терки в одном направлении, сверху вниз.

После того, как завершите, проверьте остроту. Если терка все еще кажется тупой, повторите процедуру. Кстати, так можно не только наточить терку, но и почистить ее от сложных остатков грязи, что со временем скапливается на стенках.

Почистить народными средствами можно не только терку – ранее мы уже рассказывали, чем помыть духовку от сложных загрязнений жиром.

Чашка

Так, обычную чашку можно использовать для того, чтобы наточить терку. Но с этим оригинальным лайфхаком стоит быть осторожными.

Возьмите керамическую чашку так, чтобы нижнюю часть приложить к терке. Начните водить сверху вниз в течение пяти минут. Абразивные свойства керамики могут превратить дно чашки в миниатюрную точилку.



Чашкой можно наточить терку / Фото Pexels

Нож

Нож не используют для того, чтобы точить терку, но он также может вернуть ей новизну – немного другим способом. Во время натирания продуктов очень часто случается такое, что зубчики терки заворачиваются внутрь и становятся неэффективными.

Для того, чтобы исправить эту проблему, нужно просунуть кончик ножа в отверстие между загнутым зубчиком и исправить его.