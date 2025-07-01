Хозяйки часто говорят, что сода и уксус являются лучшими средствами для удаления жира из духовки, впрочем в сети распространяется другой метод, который является ничем не хуже привычных для нас средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Даже дверцы духовки, покрытые сильным наслоением жира, можно отчистить до блестящего вида.

Чем отмыть жир с духовки

В особо запущенных случаях, даже смесь пищевой соды и уксуса не поможет избавиться от стойких пятен на стекле духовки. Справиться с загрязнением помогут кристаллы соды. Они прекрасно борются с жиром, растворяя и выводя стойкие и пригоревшие остатки пищи.

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Для тщательной очистки можно сделать мощный раствор из кристаллической соды или щедро распылить ее на дверцу и внутреннюю часть духовки. Кристаллам нужно оставить на 20 минут, чтобы они подействовали, а потом протереть духовку.



Духовку можно легко отмыть / Фото Pexels

Если некоторые пятна все же останутся, тогда нужно повторить процесс, используя сухие кристаллы соды как абразив, хорошо протерев места тряпкой.

Кстати, недавно мы рассказали, как эффективно отстирать шторы как эффективно отстирать шторы.

Хорошо очищает дверцу духовки обычный лимон. Порежьте один цитрусовый и положите в миску с водой. Духовку разогрейте до 200°C, оставив миску внутри на 30 минут. Пар из лимонов будет размягчать налет и удалять пригоревшие остатки пищи. Этот метод подходит не только для духовки, но и для микроволновой печи.